Cuarenta años de la tragedia de Armero: Mañanas Blu, jueves, 13 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 13 de noviembre de 2025:
- Mauricio Cuéllar, alcalde de Armero, habló de la tragedia que acabó con la vida de 25.000 personas en el municipio hace 40 años.
- Germán Santamaría, periodista y escritor colombiano, narró los momentos que vivió mientras hacía cubrimiento de la tragedia de Armero hace 40 años.
- Nicolás Pavel, superintendente delegado para el Consumidor Financiero, dio detalles de la millonaria multa a Bancolombia por fallas en sus canales digitales.
- Adriana Velásquez, subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se pronunció sobre la desclasificación del “libro rojo” de los niños de Armero.
