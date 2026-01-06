Detalles de la audiencia de Nicolás Maduro: Mañanas Blu, martes, 6 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 6 de enero de 2026:
- Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se pronunció sobre la denuncia que realizó a dos congresistas.
- Pedro Urruchurtu, director de Relaciones Internacionales de María Corina Machado, habló sobre la captura de Nicolás Maduro.
- Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, comentó sobre su posesión.
- El coronel César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, dio detalles sobre el fallecimiento de dos policías.
- Guillermo Herrera, presidente de Camacol, se pronunció sobre los efectos del aumento del salario mínimo.
- Álvaro Cadavid, arreglista de Danny Ocean, se refirió a la presentación del artista en la entrega del Premio Nobel a María Corina.
- Pedro Rojas, venezolano que increpó a Nicolás Maduro en pleno juicio, profundizó sobre lo ocurrido en la audiencia de Nicolás Maduro.
Escuche el programa completo aquí: