Detalles de la audiencia de Nicolás Maduro: Mañanas Blu, martes, 6 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 6 de enero de 2026:



Antonio Sanguino, ministro de Trabajo , se pronunció sobre la denuncia que realizó a dos congresistas.

, se pronunció sobre la denuncia que realizó a dos congresistas. Pedro Urruchurtu, director de Relaciones Internacionales de María Corina Machado , habló sobre la captura de Nicolás Maduro.

, habló sobre la captura de Nicolás Maduro. Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela , comentó sobre su posesión.

, comentó sobre su posesión. El coronel César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá , dio detalles sobre el fallecimiento de dos policías.

, dio detalles sobre el fallecimiento de dos policías. Guillermo Herrera, presidente de Camacol , se pronunció sobre los efectos del aumento del salario mínimo.

, se pronunció sobre los efectos del aumento del salario mínimo. Álvaro Cadavid, arreglista de Danny Ocean , se refirió a la presentación del artista en la entrega del Premio Nobel a María Corina.

, se refirió a la presentación del artista en la entrega del Premio Nobel a María Corina. Pedro Rojas, venezolano que increpó a Nicolás Maduro en pleno juicio, profundizó sobre lo ocurrido en la audiencia de Nicolás Maduro.

