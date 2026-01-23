Detalles sobre ataque con granada en el barrio Santa Fe: Mañanas Blu, viernes, 23 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 23 de enero de 2026:
- Nataly Morillo, ministra de Gobierno de Ecuador, habló en primicia sobre la guerra comercial con Colombia.
- El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, comentó sobre qué se sabe del ataque con granada en el barrio Santa Fe.
- Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dio detalles de los sobrecostos en alojamientos por concierto de Bad Bunny.
- Alfredo Acosta, nuevo ministro de la Igualdad, se pronunció acerca de su llegada a la cartera.
- Rodrigo García, sargento retirado del Ejército, y Alfredo Acosta, nuevo ministro de la Igualdad, sostuvieron un diálogo sobre la situación de confrontación que vivieron durante un operativo en el 2012.
- Diana Caruso, directora de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, profundizó sobre el decreto que obligaría a fondos privados de pensiones a repatriar inversiones extranjeras.
