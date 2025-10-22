En vivo
Efectos electorales de la absolución a Uribe: Mañanas Blu, miércoles, 22 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 22 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor Morales - Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 22 de octubre de 2025:

  • Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe, se refirió a la absolución del expresidente.
  • Iván Cepeda, precandidato presidencial del Pacto Histórico, explicó qué acciones tomará sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá al expresidente Uribe.
  • Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, dio detalles sobre el cierre de dos restaurantes de Andrés Carne de Res.
  • Miguel Aragón, alcalde de Maicao, La Guajira, profundizó acerca de la tormenta tropical Melissa.

Escuche el programa completo aquí:

