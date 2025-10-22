Efectos electorales de la absolución a Uribe: Mañanas Blu, miércoles, 22 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 22 de octubre de 2025:



Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe, se refirió a la absolución del expresidente.

Iván Cepeda, precandidato presidencial del Pacto Histórico, explicó qué acciones tomará sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá al expresidente Uribe.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, dio detalles sobre el cierre de dos restaurantes de Andrés Carne de Res.

Miguel Aragón, alcalde de Maicao, La Guajira, profundizó acerca de la tormenta tropical Melissa.

