Efectos electorales de la absolución a Uribe: Mañanas Blu, miércoles, 22 de octubre de 2025

Actualizado: 22 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 22 de octubre de 2025:
- Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe, se refirió a la absolución del expresidente.
- Iván Cepeda, precandidato presidencial del Pacto Histórico, explicó qué acciones tomará sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá al expresidente Uribe.
- Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, dio detalles sobre el cierre de dos restaurantes de Andrés Carne de Res.
- Miguel Aragón, alcalde de Maicao, La Guajira, profundizó acerca de la tormenta tropical Melissa.
Escuche el programa completo aquí: