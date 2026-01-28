El renacer del San Juan de Dios: Mañanas Blu, miércoles, 28 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 28 de enero de 2026:
- Isabel Segovia, secretaria de Educación de Bogotá, se pronunció sobre la nómina de los docentes del régimen público.
- Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, dio detalles sobre la captura de Nicolás Maduro y los presos políticos.
- Jorge Iván González, exdirector del DNP, habló sobre la emergencia económica.
- Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, comentó sobre el Hospital San Juan de Dios.
Escuche el programa completo aquí: