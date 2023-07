Empiezan pérdidas económicas por avalancha en Quetame: Mañanas Blu, programa completo, 19 de julio

La tragedia en Quetame, Cundinamarca, ya empieza a generar pérdidas económicas por cuenta del cierre de la vía al Llano. En diálogo con Mañanas Blu, Luiz Gómez dueño de una cafetería ubicada sobre la vía en Guayabetal, habló sobre su preocupación ante la falta de clientes que normalmente pasan por este corredor.

“Hay soledad, nosotros vivimos es del turismo, de las ventas. Aquí también se ven afectados los empleados. (…) Se pierden entre 15 y 20 millones de pesos”, contó el hombre, quien agregó que ante esta situación debe hacer los primeros despidos de su negocio.

A propósito de la marcha de militares retirados que se llevará a cabo en las principales ciudades del país este 19 de julio, el coronel en retiro Julio César Prieto habló en Mañanas Blu sobre las razones de este gremio para salir a las calles en forma de protesta.

El coronel en retiro aseguró que una de las principales razones es manifestarse contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro y ciertas políticas en materia de seguridad y varias en sus reformas.

Publicidad

En diálogo con Mañanas Blu, Fernando Vargas Mendoza, exalcalde de Bucaramanga y quien suena como el próximo ministro de Minas y Energía ante la salida de Irene Vélez, dijo que por el momento no ha sido contactado por nadie el gobierno para dicho ofrecimiento.

Al ser preguntado por Néstor Morales sobre su posible llegada a la cartera, aseguró entre risas, “eso están diciendo y me he enterado por los medios, ningún miembro del gobierno me ha llamado ni me ha dicho nada”, manifestó.