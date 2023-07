Tragedia en Quetame: “Que corto circuito entre Coviandina y Gobierno no afecte arreglo de vía”

En medio de la tragedia desatada por la avalancha y la caída de un puente en Quetame , en la vía al Llano, los gobernadores de Cundinamarca y Meta, Nicolás García y Juan Guillermo Zuluaga respectivamente, expresaron su preocupación por la falta de coordinación entre el Gobierno Nacional y el concesionario a cargo de la vía, Coviandina. Ambos mandatarios hicieron un llamado a superar las diferencias y trabajar en conjunto para solucionar la situación.

El gobernador Zuluaga mencionó los problemas de comunicación que enfrentaba debido a las intensas lluvias, pero destacó la necesidad de abordar el tema de las aerolíneas, las cuales han aumentado desproporcionadamente los precios de los tiquetes en medio de la emergencia. Expresó su deseo de que la Superintendencia tome medidas para frenar esta situación.

Además, el gobernador del Meta destacó la importancia de contar con la presencia de Satena, la aerolínea estatal, en situaciones de emergencia como esta. Señaló que han solicitado ampliar los vuelos de Satena, ya que ofrecen tarifas más económicas y podrían aumentar la frecuencia de vuelos.

Asimismo, el gobernador lamentó que las diferencias ideológicas entre el Gobierno y la concesionaria terminen afectando los trabajos en la vía, algo que, según dijo, viene ocurriendo hace rato.

“El grave problema hoy es la falta de que fluya mayor comunicación del concesionario con el Gobierno Nacional, en este caso con la Agencia Nacional de Infraestructura, porque hay muchos vacíos, los puntos críticos de la vía no los atiende el concesionario, la plata la tiene el Invías y todavía no los está solucionando en sitios de monitoreo en el kilómetro 58, eso lo asume la ANI, y hoy no tenemos monitoreo ni vigilancia porque está apagado, porque no se han puesto de acuerdo, no se han puesto de acuerdo quién va a reparar el túnel que va a habilitar el puente de Chirajara, que va a ser un monumento a la decidía, cuando se inaugure en noviembre, porque no se han puesto de acuerdo quién debe reparar ese túnel, o sea, que esta emergencia que nos deja muertos y que nos deja toda esta situación, debe servir para que nos sentemos, puede que no les gusten las concesiones, pueden que no les guste el concesionario, o no sé, pero están en el deber y la responsabilidad es de los ciudadanos, de los ciudadanos de Cundinamarca, de los que tengamos”, argumentó.

Por su parte, el gobernador García, desde el lugar del derrumbe, informó sobre las labores de búsqueda y rescate de las trece personas desaparecidas y las tareas de remoción de escombros a cargo de los bomberos. Destacó que se declaró la calamidad pública en la zona para agilizar la asignación de recursos y brindar ayuda humanitaria a los damnificados.

El gobernador García también mencionó los problemas de comunicación y coordinación entre el concesionario y el Gobierno Nacional. Expresó su preocupación por la falta de atención a los puntos críticos de la vía, que están bajo responsabilidad de la ANI y aún no han sido solucionados. Hizo referencia al puente de Chirajara, cuya reparación aún no ha sido asignada, y resaltó la necesidad de superar las diferencias y priorizar la atención a los ciudadanos afectados.

“Creo que hay un cortocircuito, pero, además, creo que esta es una oportunidad no solo para sentarnos a hablar, ya que vamos a estar todos acá de este concesionario, sino también de una vía que si ya estuviera terminada, sería una vía casi que no alterna, sino se volvería la vía principal para conectarnos con el Meta, que es la Perimetral de Oriente. Esa vía Perimetral de Oriente que tiene también una concesión nacional, requiere urgente sentarse Gobierno Nacional Concesionario y terminarla. Tiene cuatro puntos que hace más de ocho años no se han podido terminar y, más que una vía alterna, casi que sería la vía principal al Llano”, dijo.

En cuanto a las acciones tomadas frente a la emergencia, se informó sobre la instalación de dos puentes metálicos temporales que permitirán habilitar un solo carril en la vía Bogotá-Villavicencio. Se estima que la instalación de los puentes tomará entre dos y tres semanas. También se destacó la importancia de realizar los trabajos necesarios para la pronta reapertura de la vía.

En cuanto a las vías alternas, se mencionó la opción de utilizar la vía Perimetral de Oriente, que requeriría un mayor tiempo de recorrido. Sin embargo, se hizo hincapié en la necesidad de establecer protocolos y coordinaciones para permitir el paso de las personas que residen en la zona y garantizar su movilidad.

