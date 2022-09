"En el Caribe no somos ladrones de luz": Alberto Linero

Un fuerte debate se dio en los micrófonos de Mañanas Blu en medio del análisis de la 'rebelión' que proponen mandatarios en la costa Caribe por los altos precios del servicio de energía. El detonante de la controversia fue la declaración del analista Héctor Riveros, quien habló del impacto de las conexiones fraudulentas.

“Se debe revisar el diagnóstico a ver si era culpa de Electricaribe o no. Siempre existe un reclamo por parte de las empresas, es absolutamente cierto que ocurre, hay un alto porcentaje de usuarios de energía eléctrica en el Caribe que no pagan el servicio, que tienen instalaciones piratas. No solo son personas de menores ingresos. Se roban la luz, literalmente se la roban”, dijo Riveros.

En respuesta, Alberto Linero pidió que no haya generalizaciones que permitan excusar el mal servicio.

“Yo mismo hice un editorial. No se me van a esconder tras ese muro para defender ese servicio tan malo y tan caro. No somos rateros todos los del Caribe ni nos robamos la luz. Rateros de luz, no somos. El servicio es malo y caro”, dijo el panelista de Mañanas Blu dijo que no se puede.

