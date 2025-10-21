Fallo del Tribunal Superior de Bogotá en caso Uribe: Mañanas Blu, martes, 21 de octubre de 2025

Actualizado: 21 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 21 de octubre de 2025:
- Daniel García- Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, dio detalles sobre la reunión que tuvo el presidente Petro con el embajador John McNamara.
- César Loza, presidente de la USO, se refirió al permiam.
- Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, profundizó sobre las emergencias por lluvias que se han presentado en las últimas horas.
- Además, en Mañanas Blu, se siguió el fallo en segunda instancia para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá.
Escuche el programa completo aquí: