Fallo del Tribunal Superior de Bogotá en caso Uribe: Mañanas Blu, martes, 21 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 21 de octubre de 2025:



Daniel García- Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos , dio detalles sobre la reunión que tuvo el presidente Petro con el embajador John McNamara.

, dio detalles sobre la reunión que tuvo el presidente Petro con el embajador John McNamara. César Loza, presidente de la USO , se refirió al permiam.

, se refirió al permiam. Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín , profundizó sobre las emergencias por lluvias que se han presentado en las últimas horas.

, profundizó sobre las emergencias por lluvias que se han presentado en las últimas horas. Además, en Mañanas Blu, se siguió el fallo en segunda instancia para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá.

Escuche el programa completo aquí: