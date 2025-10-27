Implicaciones de que Petro esté en la Lista Clinton: Mañanas Blu, lunes, 27 de octubre de 2025

Actualizado: 27 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 27 de octubre de 2025:
- Daniel Kovalik, abogado del presidente Gustavo Petro en EE. UU., dio detalles acerca de las acciones que tomarán luego de la publicación del mandatario en la Lista Clinton.
- Hernán Penagos, registrador nacional, dio un balance sobre la jornada electoral del 26 de octubre de la consulta interna del Pacto Histórico.
- Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió a su inclusión en la Lista Clinton.
Escuche el programa completo aquí: