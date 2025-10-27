Implicaciones de que Petro esté en la Lista Clinton: Mañanas Blu, lunes, 27 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 27 de octubre de 2025:



Daniel Kovalik, abogado del presidente Gustavo Petro en EE. UU. , dio detalles acerca de las acciones que tomarán luego de la publicación del mandatario en la Lista Clinton.

Hernán Penagos, registrador nacional, dio un balance sobre la jornada electoral del 26 de octubre de la consulta interna del Pacto Histórico.

Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió a su inclusión en la Lista Clinton.

