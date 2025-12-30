Implicaciones del aumento del salario mínimo para 2026: Mañanas Blu, martes, 30 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 30 de diciembre de 2025:



Fabio Arias, presidente de la CUT , habló sobre el aumento del salario mínimo.

, habló sobre el aumento del salario mínimo. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia , se pronunció sobre el salario mínimo para 2026.

, se pronunció sobre el salario mínimo para 2026. María Elena Ospina, presidenta de ACOPI , profundizó sobre las consecuencias del aumento del salario mínimo.

, profundizó sobre las consecuencias del aumento del salario mínimo. Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional , comentó sobre los impactos del aumento del salario mínimo.

, comentó sobre los impactos del aumento del salario mínimo. Bruce Mac Master, presidente de la Andi , se refirió al el aumento del salario mínimo.

, se refirió al el aumento del salario mínimo. Mauricio Cárdenas, economista, exministro de Hacienda y precandidato presidencial, dio detalles de los efectos que tendrá el aumento del salario mínimo.

Escuche el programa completo aquí: