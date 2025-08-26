Incertidumbre sobre el Cartel de los Soles: Mañanas Blu, martes 26 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 26, 2025 01:36 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 26 de agosto de 2025:
- El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se refirió al despliegue militar de Venezuela.
- Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, explicó los detalles sobre el caso de Valeria Afanador.
- Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, profundizó sobre lo que sucede con los diálogos con las disidencias de las Farc.
- Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal, dio detalles acerca de las camionetas de la UNP.
- Jorge Rojas, alcalde de Manizales, Caldas, manifestó por qué la ciudad es considerada uno de los mejores lugares para vivir.
Escuche el programa completo aquí: