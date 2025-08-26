Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Cartel de los Soles
CNE
Tensión EEUU-Venezuela
Valeria Afanador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Incertidumbre sobre el Cartel de los Soles: Mañanas Blu, martes 26 de agosto de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 26 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 01:36 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 26 de agosto de 2025:

  • El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se refirió al despliegue militar de Venezuela.
  • Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, explicó los detalles sobre el caso de Valeria Afanador.
  • Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, profundizó sobre lo que sucede con los diálogos con las disidencias de las Farc.
  • Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal, dio detalles acerca de las camionetas de la UNP.
  • Jorge Rojas, alcalde de Manizales, Caldas, manifestó por qué la ciudad es considerada uno de los mejores lugares para vivir.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos