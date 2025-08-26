Incertidumbre sobre el Cartel de los Soles: Mañanas Blu, martes 26 de agosto de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 26 de agosto de 2025:



El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa , se refirió al despliegue militar de Venezuela.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, explicó los detalles sobre el caso de Valeria Afanador.

Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, profundizó sobre lo que sucede con los diálogos con las disidencias de las Farc.

Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal, dio detalles acerca de las camionetas de la UNP.

Jorge Rojas, alcalde de Manizales, Caldas, manifestó por qué la ciudad es considerada uno de los mejores lugares para vivir.

Escuche el programa completo aquí: