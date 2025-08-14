Publicidad

Adiós a Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Los argumentos de defensa para apelar condena contra Uribe: Mañanas Blu, jueves 14 de agosto de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 14 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 14, 2025 12:15 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 14 de agosto de 2025:

  • El representante Julio César Triana se expresó sobre la denuncia sobre atentado en su contra.
  • Marcos Peckel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, habló del paso por Bogotá de Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos.
  • Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dio detalles del Congreso Empresarial Colombiano de la Andi en Cartagena y de por qué el presidente Gustavo Petro no fue invitado.
  • Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, profundizó sobre la apelación para tratar de tumbar la condena contra el expresidente.
  • David Luna, candidato presidencial, habló de su propuesta para buscar consensos para lanzar candidatura única de oposición.
  • María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, habló de la partida de su hermano y el futuro de la Fundación Solidaridad por Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

