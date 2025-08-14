Los argumentos de defensa para apelar condena contra Uribe: Mañanas Blu, jueves 14 de agosto de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 14 de agosto de 2025:



El representante Julio César Triana se expresó sobre la denuncia sobre atentado en su contra.

Marcos Peckel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, habló del paso por Bogotá de Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dio detalles del Congreso Empresarial Colombiano de la Andi en Cartagena y de por qué el presidente Gustavo Petro no fue invitado.

Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, profundizó sobre la apelación para tratar de tumbar la condena contra el expresidente.

David Luna, candidato presidencial, habló de su propuesta para buscar consensos para lanzar candidatura única de oposición.

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, habló de la partida de su hermano y el futuro de la Fundación Solidaridad por Colombia.

