Los argumentos de defensa para apelar condena contra Uribe: Mañanas Blu, jueves 14 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 14, 2025 12:15 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 14 de agosto de 2025:
- El representante Julio César Triana se expresó sobre la denuncia sobre atentado en su contra.
- Marcos Peckel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, habló del paso por Bogotá de Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos.
- Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dio detalles del Congreso Empresarial Colombiano de la Andi en Cartagena y de por qué el presidente Gustavo Petro no fue invitado.
- Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, profundizó sobre la apelación para tratar de tumbar la condena contra el expresidente.
- David Luna, candidato presidencial, habló de su propuesta para buscar consensos para lanzar candidatura única de oposición.
- María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, habló de la partida de su hermano y el futuro de la Fundación Solidaridad por Colombia.
Escuche el programa completo aquí: