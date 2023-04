¿Los retos del nuevo gabinete de Petro? Mañanas BLU, con Néstor Morales, programa completo

El nuevo ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, hablo con Néstor Morales, sobre los cambios en el gabinete, "Hay personas que han tenido un gran compromiso y tenemos espacios y puentes para hablar con conservadores " respecto de las reformas del gobierno dijo, "Queremos sacar las reforma y para esto necesitamos los votos de los congresistas de Colombia y tenemos unas decisiones políticas que hemos comenzado a tomar (...) Una cosa es la inversión que se tiene que hablar en el Congreso y otra cosa son la leyes de transformación social".

Ricardo Bonilla el nuevo ministro de Hacienda paso también por los micrófonos de Mañanas Blu con Néstor morales y hablo sobre los retos de su nombramiento y respecto a los contratos de exploración petrolera dijo: "Yo soy partidario de que los contratos que hoy existen nos den resultado". También toco el tema de la incertidumbre económica: "Tenemos que controlar la inflación, pero también tenemos que controlar los temas de la estabilidad fiscal".

Guillermo Jaramillo, nuevo ministro de Salud, en remplazo de Carolina Corcho se conectó a Mañanas Blu para hablar sobre los retos que asumirá con su llegada a esta cartera: “Hay un reto muy grande, creo que la gran parte de la reforma ya está consensuada (…) Cuando uno acepta el cargo y firma su posesión, al mismo tiempo uno debe firmar su renuncia”

El ministro Jaramillo hablo sobre la situación del actual sistema de salud y las EPS: “No estoy diciendo que volvamos al seguro social, nadie lo está pidiendo. No podemos decir que lo público es malo o que lo privado es bueno, tenemos que trabajar para un solo fin” acerca del sector privado afirmo que: “La corrupción no solamente es del funcionario público o del político, aquí hay una situación supremamente grave también del sector privado (…) La mayoría de la infraestructura hospitalaria es privada, entonces cómo puede uno pensar que no va a estar trabajando con los privados”.

Publicidad

Escuche el programa completo aquí: