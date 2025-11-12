Nuevo hecho de intolerancia sacude Bogotá: Mañanas Blu, miércoles, 12 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 12 de noviembre de 2025:
- Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió al allanamiento de su vivienda.
- Karla Marín Ospina, alcaldesa local de Kennedy, dio detalles el linchamiento de un hombre a manos de motociclistas.
- Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, profundizó sobre el estado de salud de las personas que fueron arrolladas por taxista ebrio en Bogotá.
- Jesús Daniel Romero, subdirector de las Fuerzas Navales del Comando Sur de EE. UU. (2005), habló sobre el portaaviones de EE. UU. al Caribe.
- Pedro Nel Quijano, presidente de Aconauto, se pronunció sobre los aranceles de hasta el 40 % que se buscan imponer a carros, motos y repuestos.
