En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Motín en Funza
Sentencia a Farc
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Fracturas para la izquierda en Colombia? Mañanas Blu, jueves, 18 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 18 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 18 de septiembre de 2025:

  • Juan Manuel Santos, expresidente de la República, dio detalles de la sentencia de la JEP contra siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC.
  • Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, habló de la personería jurídica entregada por el CNE al Pacto Histórico.
  • Gloria Flórez, senadora y precandidata presidencial, se refirió a la personería jurídica entregada por el CNE al Pacto Histórico.
  • Juvenal Díaz, gobernador de Santander, se pronunció sobre el rifirrafe con el ministro de Educación, Daniel Rojas, por la financiación del nuevo edificio del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS).
  • Laura Londoño, alcaldesa de La Mesa, Cundinamarca, profundizó sobre lo que está sucediendo con las protestas sobre la vía Girardot - Mosquera.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad