¿Fracturas para la izquierda en Colombia? Mañanas Blu, jueves, 18 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 18 de septiembre de 2025:



Juan Manuel Santos, expresidente de la República , dio detalles de la sentencia de la JEP contra siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC.

, dio detalles de la sentencia de la JEP contra siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC. Gustavo Bolívar, precandidato presidencial , habló de la personería jurídica entregada por el CNE al Pacto Histórico.

, habló de la personería jurídica entregada por el CNE al Pacto Histórico. Gloria Flórez, senadora y precandidata presidencial , se refirió a la personería jurídica entregada por el CNE al Pacto Histórico.

, se refirió a la personería jurídica entregada por el CNE al Pacto Histórico. Juvenal Díaz, gobernador de Santander , se pronunció sobre el rifirrafe con el ministro de Educación, Daniel Rojas, por la financiación del nuevo edificio del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

, se pronunció sobre el rifirrafe con el ministro de Educación, Daniel Rojas, por la financiación del nuevo edificio del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Laura Londoño, alcaldesa de La Mesa, Cundinamarca, profundizó sobre lo que está sucediendo con las protestas sobre la vía Girardot - Mosquera.

Escuche el programa completo aquí: