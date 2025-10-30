Manifestaciones de motociclistas hoy en Bogotá: Mañanas Blu, jueves, 30 de octubre de 2025

Actualizado: 30 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 30 de octubre de 2025:
- Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, se pronunció sobre la medida de restricción de parrillero para este fin de semana en Bogotá.
- Thaianne Moraes, delegada de la Policía en el Estado de Río de Janeiro, profundizó acerca de los ataques en las favelas que dejan más de 100 muertos.
- Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, dio detalles sobre por qué le quitaron voz y voto en la Cámara.
- César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló sobre los bloqueos por parte de motociclistas en la ciudad.
Escuche el programa completo aquí: