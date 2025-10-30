En vivo
Manifestaciones de motociclistas hoy en Bogotá: Mañanas Blu, jueves, 30 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 30 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 30 de octubre de 2025:

  • Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, se pronunció sobre la medida de restricción de parrillero para este fin de semana en Bogotá.
  • Thaianne Moraes, delegada de la Policía en el Estado de Río de Janeiro, profundizó acerca de los ataques en las favelas que dejan más de 100 muertos.
  • Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, dio detalles sobre por qué le quitaron voz y voto en la Cámara.
  • César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló sobre los bloqueos por parte de motociclistas en la ciudad.

Escuche el programa completo aquí:

