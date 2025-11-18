¿Moción de censura al ministro de Defensa? Mañanas Blu, martes, 18 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 18 de noviembre de 2025:



El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa , se refirió a los bombardeos contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Katherine Miranda, representante a la Cámara de Alianza Verde, se pronunció sobre la propuesta de moción de sensura contra el ministro de Defensa.

José Pulido, alcalde de Silvania, habló sobre la emergencia que se está viviendo por las fuertes lluvias en el municipio.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, dio detalles sobre la unión de las empresas de telecomunicaciones Tigo y Movistar.

Escuche el programa completo aquí: