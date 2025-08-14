Muerte de Miguel Uribe y la seguridad política: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 14 de agosto de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, este martes, 5 de agosto de 2025:



Se discutió sobre la seguridad para los actores políticos en Colombia posterior al magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

posterior al magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Desde el Congreso de la Andi, el subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, junto con la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture , se habló sobre los aranceles en Colombia.

, se habló sobre los aranceles en Colombia. Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en proceso con el Clan del Golfo, habló del anuncio sobre la continuación de los diálogos de paz con esta guerrilla.

Escuche el programa completo aquí: