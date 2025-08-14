Publicidad

Muerte de Miguel Uribe y la seguridad política: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 14 de agosto de 2025

Reviva el programa completo del 14 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 14, 2025 03:18 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, este martes, 5 de agosto de 2025:

  • Se discutió sobre la seguridad para los actores políticos en Colombia posterior al magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
  • Desde el Congreso de la Andi, el subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, junto con la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, se habló sobre los aranceles en Colombia.
  • Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en proceso con el Clan del Golfo, habló del anuncio sobre la continuación de los diálogos de paz con esta guerrilla.

Escuche el programa completo aquí:

