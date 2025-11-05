Nuevos detalles del caso de Jaime Esteban Moreno: Mañanas Blu, miércoles, 5 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 5 de noviembre de 2025:



Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada , se pronunció sobre la implementación de la 'Ley Lorenzo'.

Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales, dio detalles sobre la cumbre CELAC.

Juan Manuel Gálan, director del Nuevo Liberalismo, habló acerca de la lista al Senado.

Juliana, asistente al bar Before Club y estudiante de la Universidad de Los Andes, profundizó sobre lo ocurrido con Jaime Esteban Moreno.

