Nuevos detalles del caso de Jaime Esteban Moreno: Mañanas Blu, miércoles, 5 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 5 de noviembre de 2025:
- Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, se pronunció sobre la implementación de la 'Ley Lorenzo'.
- Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales, dio detalles sobre la cumbre CELAC.
- Juan Manuel Gálan, director del Nuevo Liberalismo, habló acerca de la lista al Senado.
- Juliana, asistente al bar Before Club y estudiante de la Universidad de Los Andes, profundizó sobre lo ocurrido con Jaime Esteban Moreno.
