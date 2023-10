Operación para repatriar colombianos atrapados por guerra en Israel: Mañanas Blu, octubre 11 de 2023

El miércoles, 11 de octubre, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el excanciller Camilo Reyes, quien habló sobre las críticas a la posición del presidente Petro por los ataques de Hamás a Israel.

“Colombia ha logrado establecer unas posiciones en política exterior por décadas (...) El ataque de Hamás con cohetes a la población civil en forma indiscriminada a Israel había que rechazarla primero que todo”, afirmó.

Margarita Manjarrez, embajadora de Colombia en Israel, dio detalles de la repatriación de colombianos que quedaron atrapados en medio del conflicto israelí-palestino, donde dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para realizar esta operación.

“La cifra cambia todos los días. Ayer teníamos 280, hoy tenemos 300. Eso es lo que le puedo decir a este momento, 300 personas que han solicitado asistencia y que implica pues todo el acompañamiento hasta que logremos la repatriación”, dijo.

Además, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Botero, conversó sobre su acción de tutela por “falta de equidad de género” en la terna fiscal y sus razones para interponerla.

“Yo me he caracterizado por ser independiente y hago valer los derechos… No solo de mujeres ni solo de hombres. Si hubiese enviado una sola terna de hombres, actuaría de la misma forma”, detalló.

La representante Martha Alfonso respondió a la polémica que se desató en medio del trámite de la reforma a la salud, que sigue sus debates en la plenaria de la Cámara de Representantes, por afirmar que no tenía viabilidad financiera.

“Yo nunca dije que la reforma no tenía financiación. La reforma tiene financiación y está absolutamente calculada desde el 13 de febrero; está radicado, junto al proyecto de ley, el estudio de costos”, puntualizó.

Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, se manifestó por el costo fiscal de la reforma pensional que podría ser equivalente al 126% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa un aumento del 50% en comparación con la situación actual.

“Esta reforma propone que con pensiones empiece a constituir unos ahorros, unas reservas, como tenía el Seguro Social. Unas reservas que respalden las pensiones. Sabemos que se van a agotar en 2070”, explicó.

También, estuvo el productor del concierto de Karol G en Medellín, Diomar García, quien explicó la logística de la venta de boletas, localidades y día de preventa para el concierto de Karol G en Colombia.

“Los precios oficiales no han salido todavía al mercado. Ayer rodaron por las redes sociales unos precios, pero no son con los que vamos a trabajar, están cercanos, sí, pero no son; serán un poquito más abajo”, indicó García.

Eduardo Díaz Uribe, exdirector de Sustitución de Cultivos Ilícitos, se pronunció ante las declaraciones del presidente Petro sobre la política de sustitución de cultivos del Gobierno Santos que clasificó como “antro de corrupción”.

“De manera tal que salir a decir que nosotros hicimos convenios con operadores o fiducias no corresponde a la verdad. En consecuencia, el presidente tendrá que hacer las rectificaciones a que haya lugar y hacerlas públicamente”, advirtió el exdirector del programa.

El general Juan Francisco Mosquera, comandante de la base militar de Catam en Bogotá, dialogó sobre la operación que se realizó con dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para repatriar a los colombianos atrapados en Israel.

“Si todo sale bien, estaríamos aterrizando en Tel Aviv a las 12:00 de la noche, 8:00 de la mañana de Tel Aviv. Tenemos la información de que son 220 colombianos para repatriar”, dijo el comandante.

Por último, Mauricio Toro, presidente de Icetex, habló de las medidas que se tomarán ante la decisión de la Corte Constitucional que tumbó un articulo de la reforma tributaria que buscaba alivios para estudiantes beneficiarios que adquirieron créditos con la entidad.

“Con esta decisión lo que quedaría son los créditos para 2024 nuevamente al IPC más 12 puntos, pero ya estamos trabajando desde hace un par de semanas en un plan B para garantizar que puedan continuar con el beneficio y así evitar el sobre endeudamiento”, mencionó.

Escuche el programa completo aquí: