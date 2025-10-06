En vivo
Participación de Petro en la política: Mañanas Blu, lunes, 6 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 6 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor Morales - Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 6 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 6 de octubre de 2025:

  • Luis Carlos Mejía, padre del soldado Carlos José Mejía, se refirió a lo ocurrido con su hijo.
  • Miguel Ángel Bastos, alcalde de Tame, Arauca, dio detalles sobre el atentado que se presentó.
  • Armando Benedetti, ministro del Interior, se pronunció sobre la reforma a la salud.
  • Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, habló sobre su agenda con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el café de la paz que tendrán.
  • Maritza Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Davivienda, explicó el funcionamiento de Bre-B y las llaves.
  • Francisco Barbosa, exfiscal general de la nación, profundizó sobre el caso de Nicolás Petro.

Escuche el programa completo aquí:

Podcast

Programas completos

