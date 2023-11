Propuesta para financiar al grupo armado ELN: Mañanas Blu, noviembre 10 de 2023

El viernes, 10 de noviembre, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el obispo de Riohacha monseñor Francisco Ceballos, quien habló del momento de la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Diaz, y de los rumores sobre el pago por su rescate, que surgen con la aparición de un carro de valores cerca a la caravana que los llevaba.

“Lo nuestro era simplemente rescatarlo, no sabemos que hubo detrás (…) Tampoco vi el vehículo, es decir, coincidencialmente apareció un carro frente de la caravana, pero de eso no se absolutamente nada”, puntualizó

El hermano del “Mane” Díaz Gaby Díaz, dio detalles del estado de salud y molestias físicas de Luis Manuel Díaz luego de su liberación.

“De pronto hubo algún maltrato en el movimiento, mientras estuvo por ahí como estuvo, no se sabe de qué manera, entonces sintió de pronto una pequeña molestia en una de las rodillas, pero solamente tiene un vendaje, tratando de recuperarse ahí”, dijo.

Publicidad

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia Carlos Ruiz Massieu, explicó las negociaciones de paz con el ELN y las expectativas que se tienen del proceso.

“Uno espera que todos los grupos respeten el DIH y por lo tanto no secuestren civiles”, agregó.

Además, Edison Beltrán uno de los comerciantes afectados por un incendio en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, conversó de las pérdidas económicas que dejó este accidente.

Publicidad

"Aquí todos perdimos. Hay gente que tenía harto, gente que tenía poquito, pero todos trabajan. Trabajamos con llanta industrial, agrícola y más que todo de carga", dijo.

El concejal de Medellín Daniel Duque, dialogó de los escándalos que han tenido en la lupa al exalcalde de esta ciudad Daniel Quintero, como la imputación por parte de la Fiscalía General a siete de sus exfuncionarios.

"Para que haya corrupción en tantas entidades, aunque no puede ser justificable en ningún caso, esto no parece ser una manzana podrida sino un patrón de conducta en la contratación pública", aseveró

Por último, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, habló su declaración sobre la financiación del ELN para poder terminar con el conflicto armado.

Publicidad

“La gente no aceptaría que de sus propios recursos se paguen a grupos que le han hecho tanto daño a la sociedad, pero también hay que ser honesto porque alguna gente me decía ‘esas cosas háganlas, pero no las digan’. Yo soy de los que creo que en un acto de honestidad, de política pública, esto hay que ponerlo sobre la mesa”, aseguró.

Escuche el programa completo aquí: