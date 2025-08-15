¿Qué va a pasar son Sura tras separarse del Grupo Argos?: Mañanas Blu, viernes 15 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 15, 2025 01:03 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 15 de agosto de 2025:
- Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial, habló del momento que protagonizó Daniel Quintero en el Congreso de la Andi.
- Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, dio detalles sobre la separación con Sura.
- Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, profundizó sobre los detalles de la reunión con el embajador John McNamara y congresistas estadounidenses.
- La general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía, habló del choque múltiple en la Avenida Boyacá en Bogotá.
- Alejandro Eder, alcalde de Cali, se pronunció sobre la reunión de alcaldes de las principales ciudades de Colombia con congresistas norteamericanos.
- Gustavo Hincapié, alcalde de Condoto, Chocó, hizo un llamado al gobierno sobre el fuerte vendaval que dejó más de 2.000 casas sin techo.
Escuche el programa completo aquí: