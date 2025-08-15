¿Qué va a pasar son Sura tras separarse del Grupo Argos?: Mañanas Blu, viernes 15 de agosto de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 15 de agosto de 2025:



Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial , habló del momento que protagonizó Daniel Quintero en el Congreso de la Andi.

Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, dio detalles sobre la separación con Sura.

Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, profundizó sobre los detalles de la reunión con el embajador John McNamara y congresistas estadounidenses.

La general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía, habló del choque múltiple en la Avenida Boyacá en Bogotá.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, se pronunció sobre la reunión de alcaldes de las principales ciudades de Colombia con congresistas norteamericanos.

, se pronunció sobre la reunión de alcaldes de las principales ciudades de Colombia con congresistas norteamericanos. Gustavo Hincapié, alcalde de Condoto, Chocó, hizo un llamado al gobierno sobre el fuerte vendaval que dejó más de 2.000 casas sin techo.

Escuche el programa completo aquí: