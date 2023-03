¿Se cayó la reforma a la salud?: Mañanas Blu, con Néstor Morales, programa del 30 de marzo

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que su cartera calculó que para el 2024 la reforma a la salud costaría 6 billones de pesos adicionales.

Lo hizo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, en donde dijo que la reforma pensional costaría 4 billones, mientras la laboral no tendría costo fiscal. El costo de la reforma a la salud incluirá, según el ministro, mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y la mejora gradual de los hospitales. El proyecto original del gobierno ya contemplaba esta cifra, aunque se espera que la reforma evolucione con el tiempo.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el senador conservador Nicolás Echeverry entregó detalles sobre la decisión del partido para no apoyar la reforma a la salud que propone el Gobierno de Gustavo Petro, en cabeza de la ministra Carolina Corcho.

Echeverry aseguró que el partido tiene una postura clara con respecto a la propuesta y cree que no es posible que haya una división con respecto a lo que ya dieron a conocer sobre la decisión de no apoyo el proyecto.

En más de un 57% disminuyó el flujo de viajeros al archipiélago de San Andrés por cuenta de la cancelación de vuelos de Ultra Air, que se suma al cese de operaciones de Viva Air y a la reducción de frecuencias que hace unos meses han venido haciendo otras aerolíneas por los altos costos que representan las rutas hacia y desde la isla.

El gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins, habló sobre esta situación en Mañanas Blu y manifestó que al menos más de 100 turistas estarían varados en la isla por la ausencia de Ultra Air este jueves.

Desde el municipio de Girón, Santander, donde nació y creció el soldado Jhoan David Gómez Gelvez, uno de los nueve militares que murieron en el atentado del ELN en El Carmen, Norte de Santander, familiares hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se contrarresten las acciones de ese grupo terrorista.

“Que el gobierno se ponga las pilas porque es un engaño cuando dicen que hay cese al fuego, pero como el cuento. Nunca he visto que los combatan por mar y tierra y si los capturan y los van a extraditar entonces que no porque el gobierno no lo permite”, fue el reclamo de Rosa Gómez, abuela de Jhoan.