Supertransporte ordena a Ultra Air, entre otras medidas, devolver dinero de tiquetes a pasajeros

La Superintendencia de Transporte emitió un requerimiento a la aerolínea Ultra Air exigiendo la implementación inmediata de todas las medidas de protección para los usuarios que se presentaron en el plan de contingencia, de conformidad con la orden administrativa contenida en la Resolución N. 948 del 22 de marzo de 2023.

Entre las acciones que se exigen a Ultra Air se encuentran el reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten, la reubicación de los pasajeros en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air, la contratación de vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares, y la contratación de transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares.

Además, se les solicita un plan especial para los pasajeros de San Andrés y Providencia, y se les insta a mantener los canales de comunicación con los usuarios para atender sus requerimientos.

La Superintendencia de Sociedades también ha sido informada mediante oficio N 20233000006819 para que inicie el proceso de insolvencia de la aerolínea Ultra Air de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006.

Por último, la SuperTransporte informa que reforzará su presencia en los aeropuertos del país para atender a los pasajeros que resulten afectados por la suspensión de operaciones anunciada por la aerolínea Ultra Air, generando canales de articulación con las empresas que cubren las rutas donde operaba la aerolínea en mención.

El caso Ultra Air

El miércoles pasado, la aerolínea Ultra Air anunció que a partir del jueves suspendía su operación en Colombia. La compañía declaró que la suspensión se debía a situaciones macroeconómicas adversas para la industria, entre otras razones que afectaron negativamente su capacidad para operar con normalidad.

Ultra Air, en un comunicado, expresó su pesar por los efectos que esta medida tendrá en sus empleados, clientes, proveedores y demás grupos de interés que resulten afectados por la situación. Asimismo, la compañía reiteró su compromiso de trabajar hasta el último momento para minimizar el impacto en las personas que confiaron en este proyecto.

Esta es la segunda aerolínea que suspende operaciones en el país en las últimas semanas. Viva Air tomó esa decisión el pasado 27 de febrero debido a graves problemas financieros que dejaron a miles de pasajeros en tierra.

Ultra Air, que ha estado operando en Colombia durante un año, ha transportado a más de 2 millones de pasajeros y ha conseguido más del 8% del mercado aéreo, generando más de 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos.

El jueves pasado, la Superintendencia de Transporte de Colombia adoptó medidas de prevención y vigilancia para que Ultra Air cumpliera sus obligaciones con los pasajeros y acreedores debido a que la compañía tiene "baja liquidez". La decisión se dio luego de que un día antes JetSmart, con base en Chile y controlada por el fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, desistiera de la carta de entendimiento firmada hace dos semanas para la posible compra de Ultra Air.

