Tensión tras revocatoria de la visa de Petro: Mañanas Blu, lunes, 29 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 29 de septiembre de 2025:



Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Colombia, dio detalles sobre lo que significa la decisión de Estados Unidos de revocar la visa al presidente Gustavo Petro, afirmando que fue un acto de resistencia.

Camilo Reyes, excanciller de Colombia, habló sobre la decisión de Estados Unidos de revocar la visa a Petro, afirmando que era lo que él quería.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, profundizó en las tensiones de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia por la revocatoria de la visa a Petro.

Gustavo Bolívar, integrante del Pacto Histórico, se refirió a la elección de Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho para medirse en consulta presidencial.

Carolina Corcho, precandidata presidencial, se expresó sobre las fracturas internas en el Pacto Histórico de cara a las elecciones del 2026.

Luz Ángela Castro, directora de Ocesa Colombia, explicó las razones de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá.

explicó las razones de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá. Guillermo Escobar, director del Idiger, habló sobre la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro de Bogotá.

