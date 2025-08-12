Uribe y Santos discuten en redes sobre la paz: Mañanas Blu, martes 12 de agosto de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 12 de agosto de 2025:



General (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, profundizó sobre la investigación que avanza para dar con los responsables del atentado contra Miguel Uribe.

profundizó sobre la investigación que avanza para dar con los responsables del atentado contra Miguel Uribe. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá , dio detalles sobre Miguel Uribe y la trayectoria que tuvo el senador.

, dio detalles sobre Miguel Uribe y la trayectoria que tuvo el senador. Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático , habló sobre Miguel Uribe.

, habló sobre Miguel Uribe. Luz Marina, asistente a las honras fúnebres de Miguel Uribe , se refirió a la manera en la que se desarrolla el recorrido.

, se refirió a la manera en la que se desarrolla el recorrido. Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá , dio detalles sobre el homenaje a Miguel Uribe.

, dio detalles sobre el homenaje a Miguel Uribe. Ana María Busquets, viuda de Guillermo Cano, profundizó sobre el homenaje que le harán a Guillermo.

Escuche el programa completo aquí: