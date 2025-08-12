Uribe y Santos discuten en redes sobre la paz: Mañanas Blu, martes 12 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 12, 2025 12:09 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 12 de agosto de 2025:
- General (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, profundizó sobre la investigación que avanza para dar con los responsables del atentado contra Miguel Uribe.
- Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, dio detalles sobre Miguel Uribe y la trayectoria que tuvo el senador.
- Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, habló sobre Miguel Uribe.
- Luz Marina, asistente a las honras fúnebres de Miguel Uribe, se refirió a la manera en la que se desarrolla el recorrido.
- Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, dio detalles sobre el homenaje a Miguel Uribe.
- Ana María Busquets, viuda de Guillermo Cano, profundizó sobre el homenaje que le harán a Guillermo.
