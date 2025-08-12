Publicidad

Uribe y Santos discuten en redes sobre la paz: Mañanas Blu, martes 12 de agosto de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 12 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 12:09 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 12 de agosto de 2025:

  • General (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, profundizó sobre la investigación que avanza para dar con los responsables del atentado contra Miguel Uribe.
  • Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, dio detalles sobre Miguel Uribe y la trayectoria que tuvo el senador.
  • Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, habló sobre Miguel Uribe.
  • Luz Marina, asistente a las honras fúnebres de Miguel Uribe, se refirió a la manera en la que se desarrolla el recorrido.
  • Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, dio detalles sobre el homenaje a Miguel Uribe.
  • Ana María Busquets, viuda de Guillermo Cano, profundizó sobre el homenaje que le harán a Guillermo.

Escuche el programa completo aquí:

