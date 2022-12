ANLA debe volver al Ministerio de Ambiente para poder regular su accionar

Según el director de esta cartera, Luis Gilberto Murillo, la autoridad de licencias ambientales debe retornar al Ministerio lo más pronto posible.

"Yo no creo que el rector del Sistema Nacional Ambiental, que es el Ministerio y el Ministro, no puede tener la necesaria gobernabilidad de un sector, si la ANLA es una especie de institución que a veces o se lo salta o es rueda suelta; que no se si ese sea el caso pero pareciera. Entonces yo sí creo que más allá de lo que estamos haciendo de reglamentar el consejo técnico consultivo que le da una capacidad al Ministro del Medio Ambiente, tomar algunos casos y revisarlos; yo si creería que el ANLA tendría que volver al Ministerio”, manifestó.

Actualmente el ANLA se ha visto involucrado en diferentes temas de orden ambiental por la concesión de licencias en zonas de reserva y por la autorización para la construcción de la represa El Quimbo en el Huila.