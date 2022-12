Cristiano se niega al pacto económico con fisco español y podría ir a prisión

El delantero portugués al servicio del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, desafía a la Hacienda española al negarse a un pacto económico que le ponga fin a las acusaciones de fraude fiscal, según informa este martes el diario El Mundo.



El astro luso es acusado de evasión de impuestos por el fisco español y su decisión de no pactar económicamente se debe a que considera que la denuncia en su contra es “inconsistente y sin fundamento” y está sustentada "en la utilización arbitraria de criterios contrarios al derecho tributario".



De acuerdo con la publicación de El Mundo, CR7 presentó un nuevo comunicado ante el juzgado que lleva su caso y en el cual “carga con dureza contra la Hacienda española”.



"No logramos aventurar, ni siquiera hipotéticamente, qué contribución habría realizado en esas tareas de calificación tributaria. No se le presuponen conocimientos tributarios que permitan sostener razonablemente haber inducido o contribuido a que Ronaldo pagara menos tributos", dice el documento al que tuvo acceso El Mundo.



Así las cosas, el ganador de cuatro Balones de Oro podría ir a la cárcel, pues está rechazando la acusación del pasado 14 de junio de 2017, cuando lo denunciaron por cuatro delitos fiscales, cometidos entre los años 2011 y 2014.



Como lo recuerda el diario en mención, la juez del caso llamó a declarar al atacante portugués el pasado 31 de julio y continúa con las investigaciones por un supuesto fraude que alcanzaría los 14 millones de dólares.



