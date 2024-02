"El problema no son los pequeños pescadores": Sandra Bessudo explica impacto de caza de tiburones

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, se despachó contra la prohibición que actualmente existe en Colombia sobre la venta de aleta de tiburón y la calificó como decisión “racista” contra los pescadores.

Como resultado se despertó la indignación de los animalistas en redes sociales que acusan a la ministra de ser “especista” mientras que ella a su turno los tildó de representar el elitismo del centro del país que no considera el sufrimiento de las comunidades pescadoras de Buenaventura.

La ministra calificó el decreto como “odioso, un decreto gomelo, yupi, dice nuestro presidente Gustavo Petro. De los yupicitos y de los gomelos que toman estas decisiones dando una muestra clara de lo que es el racismo”.

En diálogo con Mañanas Blu, la ambientalista Sandra Bessudo, entregó detalles desde el punto ambiental sobre las consecuencias de la pesca de tiburón para los ecosistemas.

Publicidad

De acuerdo con Bessudo, se trata de una conversación y debate que debe darse sin odios y desde la sensatez por el cuidado del medio ambiente.

Explicó que son varias las ONGs las que trabajan de la mano con la comunidad para que ellos se den cuenta dela importancia de tener ecosistema saludables.

"Obviamente uno conoce las dificultades, pero no es fomentando el consumo y la captura, que eso es lo que lo que estamos viendo con este discurso de especies amenazadas que sabemos que son fundamentales precisamente para tener unos ecosistemas saludables", dijo.

Publicidad

Sobre las especies amenazadas, señaló que son muchas las que están amenazadas, "no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial".

Sobre la pesca accidental, de la cual habló la ministra de Agricultura más temprano, la ambientalista explicó la polémica no nace de los pequeños pescadores, que se dedican a ellos para subsistir y alimentarse, "el problema aquí no son los pequeños pescadores artesanales los que salen en su chalupa, los que salen en su lanchita cerquita de la costa. Ellos no son el problema. Ellos, su captura incidental es muy poca y lo que capturen va para su consumo".

Pero aclaró que lo que sí tiene un impacto al ecosistema es "la pesca semi industrial que ni siquiera está tipificada. Porque a los semi industriales los están tratando como artesanales".

Escuche la entrevista aquí: