Esta es la aterradora razón por la que los dientes de los tiburones se están derritiendo

Los tiburones son uno de los depredadores marinos más impactantes dentro del reino animal, cumpliendo como misión principal la sobrepoblación de peces dentro del mar. Al ser tan importantes y uno de los animales más fuertes y peligrosos del mundo, su permanencia dentro del ecosistema es crucial para mantener con normalidad las condiciones de vida naturales en el mar.



Los tiburones se quedarán sin dientes

Un reciente estudio publicado por la revista científica Frontiers in Marine Science, el pasado 27 de agosto de 2025, ha revelado que la creciente acidificación de los océanos sería la principal causa del deterioro de los dientes de los tiburones, poniendo en riesgo su capacidad para cazar. Aunque estos animales pueden regenerar sus piezas dentales, la erosión acelerada podría superar su capacidad de reemplazo.

Los investigadores analizaron más de 600 dientes de tiburones punta negra, comparando las condiciones actuales del pH del agua con las proyectadas para el año 2300, las cuales serían inferiores, según los investigadores.

En tan solo ocho semanas, los dientes sumergidos en agua más ácida presentaron alrededor de un 50 % más de deterioro, evidenciado por grietas, orificios y fragilidad estructural.

Simulación de un tiburón enfermo por las condiciones del agua Foto: Generada por Image fx

Consecuencias de la inexistencia de dientes en los tiburones

Los dientes de tiburón son herramientas evolucionadas para cortar carne, no para resistir ambientes cada vez más ácidos. La degradación dental, si bien no provoca su extinción, añade una nueva tensión a su supervivencia, en medio de amenazas como pesca excesiva y contaminación.

El pH promedio de los océanos, que es el que mide las condiciones de acidez, ha disminuido casi un 30 % desde la era preindustrial, y se proyecta que podría descender aún más si las emisiones de Dióxido de Carbono CO₂ no se controlan.

Además de los daños en los dientes, estudios previos ya habían documentado cómo la acidificación afecta estructuras similares como los dentículos de la piel, utilizados por los tiburones para nadar eficientemente y protegerse.

Publicidad

Entonces, al no tener una condición de normalidad de la calidad de agua dentro del mar, sumado a la pesca excesiva y el aumento de la contaminación atmosférica, se terminaría en una degradación de la fauna marina, donde no sólo los tiburones se verían afectados, sino que otras especies podrían, incluso, sufrir fuertes transformaciones.



¿Los peces desaparecerían?

Especie encontrada generalmente en Sudamérica Foto: Generada por Image fx

La acidificación de los océanos no hará que los peces desaparezcan por completo, pero sí amenaza a muchas especies. Los organismos con estructuras calcáreas, como moluscos y larvas de peces, son muy vulnerables, y en algunos peces se han visto alteraciones en sus sentidos y debilitamiento de dientes, lo que afecta su supervivencia.

Un estudio publicado por el Marine Pollution Bulletin, en junio de 2025, encontró que el estrés combinado de mayores niveles de dióxido de carbono, simulando condiciones futuras de acidificación, y variaciones extremas de temperatura afecta el comportamiento del pez subantártico róbalo, ubicado en distintas zonas de Sudamérica. Además, esto podría pasar con distintas especies de peces en el mar.

Publicidad

El problema también golpea la base de la cadena alimenticia. Si el plancton o los moluscos disminuyen, habrá menos alimento para otras especies. Esto no extinguirá a los peces, pero sí puede reducir sus poblaciones y alterar ecosistemas enteros.