Fenómeno de El Niño: se avecinan calor, sequías y racionamiento; así lo explica la ONU

El segundo semestre de este año se perfila como el más caluroso registrado hasta ahora , según advirtió, hace unos días, la ONU, debido al impacto de los gases de efecto invernadero y al fenómeno meteorológico de El Niño.

Se esperan consecuencias significativas como un notable aumento de las temperaturas, sequías y la posibilidad de racionamiento energético, según relató Gustavo Mañez, coordinador para el cambio climático para Latinoamérica y el Caribe del programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Fenómeno de El Niño y cambio climático

Mañez explicó que El Niño es un fenómeno meteorológico recurrente que se espera comience a afectar a la región en los próximos dos meses. Dijo que este fenómeno se caracteriza por el aumento de aguas cálidas superficiales en la costa de Perú y Ecuador, lo cual provoca anomalías climáticas en Sudamérica, como ondas de calor, lluvias intensas e inundaciones.

En el Caribe, se prevé un incremento del calor y la sequedad, incluso sequías. Sin embargo, una ventaja sería la posible disminución de huracanes, aunque se espera la presencia de estos fenómenos en la costa del Pacífico mexicano.

“Brasil, especialmente en el nordeste, enfrentará altas temperaturas, sequías y un aumento de los incendios. La producción hidroeléctrica también se verá afectada, lo que puede generar una crisis en el suministro de energía eléctrica”, dijo.

El coordinador advirtió que los efectos del fenómeno de El Niño no se limitarán a América Latina y el Caribe, sino que se espera que tengan impactos en otras partes del mundo. Europa experimentará sequías severas, al igual que el cono sur de África y el sureste asiático.

Además, cuando se combinan los efectos del fenómeno de El Niño con el cambio climático, se pueden observar extremos amplificados. Mañez advirtió que es probable que en los próximos dos o tres años se supere el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a no más de 1,5 grados.

El fenómeno de El Niño en Colombia

Mañez destacó que los efectos típicos del fenómeno se harán presentes en Colombia en aproximadamente un mes y medio, con un aumento de las temperaturas, ondas de calor, lluvias intensas, inundaciones y posibles afectaciones a la agricultura. Estos extremos climáticos se verán amplificados debido al fenómeno de El Niño y al cambio climático.

"Aquí lo que estamos viendo es el efecto del cambio climático ya. Temperaturas superiores a las habituales o que solo acontecen en periodos muy largos de tiempo. Lo que estamos viendo es el acortamiento de estos periodos, igual llegar a unos 40 grados en una zona a la que no se llegaba, igual acontecía una vez cada diez o cada veinte años, ahora no va a acontecer más. Cuando se junta esto a El Niño, podemos ver un incremento de temperatura. No te puedo dar una predicción específica, pero sí va a haber un incremento de temperatura más de lo normal", dijo

En cuanto a la duración del fenómeno de El Niño, Mañez mencionó que normalmente tiene una duración de nueve a doce meses. Sin embargo, debido a las variabilidades y al calentamiento global, los efectos pueden tener picos de intensidad y prolongarse más allá de lo esperado.