Los corales del mar Rojo están perdiendo sus colores y el mundo, una protección

"Si desaparecen, todos nosotros desaparecemos con ellos", dice Mohamed Abdelaziz mientras vigila su barco de turistas que bucean y nadan. "Ellos" son los corales del mar Rojo en Egipto, que mueren en un agua cada día más cálida.

"Mientras los arrecifes coralinos estén allí, tenemos muchos peces y, por lo tanto, trabajo", explica a la AFP este instructor de buceo egipcio en Sharm el Sheij, joya turística de la desértica península del Sinaí (este).

Esos laberintos de corales rojos, amarillos o verdes existen 209 de este tipo solo en Egipto, donde viven miríadas de peces de colores resplandecientes, atraen a turistas del mundo entero.

Pero entre la galopante evaporación y temperaturas que suben de manera inexorable, los corales mueren cada vez más rápido. Solo en 1998 desaparecieron el 8% de los corales del mundo, y durante los 20 años siguientes el 14% perdió su color, según Status of Coral Reefs of the world 2020.

El Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF) advierte que "hoy en día dos tercios están gravemente amenazados".

"Vemos ante nuestros ojos los efectos del recalentamiento climático", lamenta Islam Mohsen, de 37 años, también instructor de buceo. "Vemos al coral perder el color y volverse todo blanco".

Según la ONU, cerca de mil millones de habitantes del planeta se alimentan o ganan su vida gracias a los corales. Y los cerca de 6.700 millones restantes también sufrirían las consecuencias de la muerte de los arrecifes coralinos del mar Rojo y otros lugares.

Sin corales, más de un cuarto de la vida marina se vería amenazada. Al igual que los habitantes de miles de kilómetros de costas que las barreras de coral protegen de desastres naturales.