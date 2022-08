“Nunca dije que Marta Lucía Ramírez tuviera un interés en el Canal del Dique”: Susana Muhamad

La nueva ministra de Ambiente, Susana Muhamad , aclaró que nunca ha afirmado que la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez haya tenido un interés privado en la app del Canal del Dique.

“Nunca dije que Marta Lucía Ramírez tuviera un interés privado . Lo único que dije era que me llamaba la atención que fuera la abanderada del gobierno. Ella misma lo está diciendo, es la promotora, que no tiene supervisión, porque obviamente le corresponde al Ministerio de Transporte. Eso fue lo que me llamó la atención, fue lo único que dije. ¿Seguramente que eso está en la opinión para que ella tuviera que salir a aclarar?”, dijo la ministra en Mañanas Blu.

En un comunicado, la vicepresidenta y canciller Ramírez negó tener algún tipo de intereses frente al contrato del proyecto del Canal del Dique que sería adjudicado en los próximos días a una empresa Española. Dijo que ni ella ni su esposo o su familia son dueños de tierras a los que se beneficie por este proyecto.

“Nunca en mi vida he tenido un interés particular en ese proyecto, ni soy dueña de tierras o propiedades beneficiarias de dicha obra, como tampoco mi esposo ni mi familia. Mi único objetivo ha sido mejorar la calidad de vida de los pobladores de 20 municipios ribereños de Sucre, Bolívar y Atlántico, y disminuir el riesgo que enfrentan 1.5 millones de personas”, dijo la canciller en el escrito.

Según La vicepresidenta ella se ha convertido en una de las promotoras de este proyecto al considerar que es urgente frenar las consecuencias ambientales, proteger la Bahía de Cartagena y el coral afectado por la sedimentación.

“Coincidimos en que se trata de un proyecto estratégico para el futuro ambiental, social y económico de la región Caribe, y por ello, decidimos estructurarlo de modo que los recursos de la Nación concurrieran con aquellos de los Departamentos y también con recursos del sector privado”, agregó la Canciller en el comunicado.

La vicepresidenta recordó que el proyecto del Canal del Dique se viene discutiendo desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos a través del Plan Maestro de Transporte Intermodal de 2015.