“MinAmbiente perdió capacidad técnica y se volvió notario de sectores productivos”: Susana Muhamad

La nueva ministra de Ambiente, Susana Muhamad , habló en Mañanas Blu sobre los retos que encarará a partir del próximo 7 de agosto, cuando se posesiona el presidente Gustavo Petro. La funcionaria aseguró que la cartera tiene una alta dependencia de la cooperación internacional, lo que le resta soberanía y capacidad al Estado.

“Me ha sorprendido la dependencia del Ministerio de Ambiente y programas críticos de la cooperación internacional. Se ha relegado por muchos años al sector ambiental, voy a decirlo crudamente, a ser un notario de los sectores productivos. Se ha perdido capacidad técnica y financiera para implementar mucha de su misionalidad”, declaró la nueva funcionaria.

Muhamad aseguró que es altamente preocupante que la red metereológica del manejo del clima pueda depender de recursos de cooperación internacional, lo que en un escenario negativo podría llevar a complicaciones, como en el caso de emergencias ambientales. “Se nos viene una segunda temporada de lluvias que puede ser muy crítica en zonas como La Mojana y el Canal del Dique”, advirtió.

De acuerdo con la nueva ministra de Ambiente, el país tiene una deuda importante en cuanto a las compensaciones ecológicas de actividades extractivas. “En cuanto a explotaciones mineras como explotaciones petroleras, lo que he encontrado es que hay una poca trazabilidad desde el Estado en la eficacia de esas compensaciones ambientales. Ahí también tenemos una deuda importante”, sostuvo.

De otra parte, la ministra Muhamad comunicó que trabajadores del sindicato de Parques Nacionales han expresado preocupación por falta de apoyo logístico y uniformes adecuados.

“Esto es información recibida del sindicato de Parques Nacionales, habla de funcionarios que tienen que estar en los sitios más extremos, ambientalmente más alejados, poniendo en riesgo su vida, porque muchos son zonas de conflicto, sin apoyo logístico, sin uniformes adecuados para los climas diversos en los que están. Son personas de parques que están desde los manglares hasta los páramos”, sostuvo.

Susana Muhamad, además, aclaró que nunca ha afirmado que la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez haya tenido un interés privado en la app del Canal del Dique.

“Nunca dije que Marta Lucía Ramírez tuviera un interés privado. Lo único que dije era que me llamaba la atención que fuera la abanderada del gobierno. Ella misma lo está diciendo, es la promotora, que no tiene supervisión, porque obviamente le corresponde al Ministerio de Transporte. Eso fue lo que me llamó la atención, fue lo único que dije. ¿Seguramente que eso está en la opinión para que ella tuviera que salir a aclarar?”, concluyó la nueva ministra.