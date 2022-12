Pico y placa ambiental se podría extender hasta el martes por mala calidad del aire

La secretaria de Ambiente Carolina Urrutia aseguró que durante las últimas horas se decretó la alerta amarilla en Bogotá porque se completaban más de 48 horas con cuatro de las estaciones de la ciudad en una situación de mala calidad del aire.

“Estamos viendo el resultado de los incendios en La Macarena, Tinigua y el río Vita que están llegando por el régimen de vientos en la ciudad”, dijo.

Explicó que las temperaturas muy bajas en la mañana, la refracción de la luz y las temperaturas altas al mediodía hacen que el material particulado se quede sobre la ciudad.

La secretaria afirmó que no hay necesidad de salir con tapabocas a menos que lo haga en bicicleta. Recomendó utilizar mejor una bufanda o un trapo levemente humedecido, no usar el carro, utilizar trasporte público y caminar por zonas donde no haya tanto tráfico.

Advirtió que los bogotanos deben prepararse porque es posible que haya pico y placa el lunes y martes si no se logra que en el fin de semana se mejoren las condiciones.

El sábado 7 de marzo tendrán pico y placa carros vehiculares y motos terminados en números impares e irá de 6:30 de la mañana a 6:00 de la tarde.

El domingo 8 de marzo la medida funcionará para placas terminadas en par, de 6:30 de la mañana a 2:00 de la tarde.