Solo el 10% de los habitantes de Bogotá respira aire de calidad: UniAndes

Un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes muestra que la distribución de la calidad del aire en Bogotá es desigual, superando las inequidades económicas o sociales, evidenciando que solo el 10 % de los habitantes de la capital respira un aire de mejor calidad.

"Cuando yo le ofrezco un vaso de agua a una persona y el agua está contaminada, esa persona tiene la opción de no tomárselo, pero en un lugar donde el aire está contaminado, no le puedo decir a una persona: no respire", dijo el ingeniero forestal Jorge Bonilla, quien participó en la investigación.

La afectación en el aire, según el ingeniero, se da por "las emisiones en la ciudad que, no solamente se presentan por fuentes de combustión, es decir, cuando sale humo del exosto o de las chimeneas de las firmas. Hay polvo en el aire de zonas despavimentadas, en donde el viento, a través de procesos erosivos, hace que ese material particulado quede resuspendido en el aire".

La investigación resalta que, en particular, los habitantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, en el suroccidente de la capital y, en donde los niveles socioeconómicos son bajos, resultaron ser los más afectados.