Adiós a inteligencia compartida con EEUU: 12 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 12 de noviembre de 2025:



Aproximadamente 200 motociclistas asesinaron a golpes a un conductor en un hecho de intolerancia en Bogotá.

en Bogotá. Continúa la audiencia contra Ricardo González, el principal implicado en el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno, donde se decidirá si es enviado a la cárcel .

. Se conocieron detalles sobre el fallecimiento de dos habiantes de calle mientras manipulaban una granada de fragmentación en Bogotá.

de fragmentación en Bogotá. En Briceño, Antioquia, miembros de la comunidad, presuntamente presionados por las disidencias de las Farc, frustraron la captura de integrantes del Frente 36 .

. El presidente de la república, Gustavo Petro, amplió los detalles sobre por qué ordenó suspender la inteligencia compartida con agencias estadounidenses.

con agencias estadounidenses. Vera Grabe, jefa de las negociaciones de paz, dijo que algunos sectores políticos están aprovechándose de la toma del Palacio de Justicia para hacer campaña política.

Escuche el programa completo aquí: