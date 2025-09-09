Acciones contra los cultivos ilícitos: Meridiano Blu, 9 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 9 de septiembre de 2025:



Egan Bernal ganó la etapa 16 en la Vuelta España , pese a los cambios en la organización por protestas pro Palestina.

, pese a los cambios en la organización por protestas pro Palestina. Ataque israelí contra la cúpula de Hamás se produjo en la capital de Qatar y está despertando múltiples reacciones .

. El presidente de la República, Gustavo Petro, dejó en claro que Colombia no prestará su territorio para posible ataque a Venezuela por parte de EE.UU.

por parte de EE.UU. Una inspección se adelantada por parte de la Procuraduría en el Ministerio de Defensa por incumplimiento de un contrato para la reparación de helicópteros MI-17 .

. Tras 3 día de cierre de la Vía Bogotá-Villavicencio, se está generando incremento en los precios de los alimentos .

. Balance de las operaciones por parte de la Fuerza Pública, en Antioquia, dejó un soldado herido en combate y cuatro laboratorios de coca destruidos.

Escuche el programa completo aquí: