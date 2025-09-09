Acciones contra los cultivos ilícitos: Meridiano Blu, 9 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: septiembre 09, 2025 04:48 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 9 de septiembre de 2025:
- Egan Bernal ganó la etapa 16 en la Vuelta España, pese a los cambios en la organización por protestas pro Palestina.
- Ataque israelí contra la cúpula de Hamás se produjo en la capital de Qatar y está despertando múltiples reacciones.
- El presidente de la República, Gustavo Petro, dejó en claro que Colombia no prestará su territorio para posible ataque a Venezuela por parte de EE.UU.
- Una inspección se adelantada por parte de la Procuraduría en el Ministerio de Defensa por incumplimiento de un contrato para la reparación de helicópteros MI-17.
- Tras 3 día de cierre de la Vía Bogotá-Villavicencio, se está generando incremento en los precios de los alimentos.
- Balance de las operaciones por parte de la Fuerza Pública, en Antioquia, dejó un soldado herido en combate y cuatro laboratorios de coca destruidos.
Escuche el programa completo aquí: