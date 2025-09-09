Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Beéle
Armada Nacional
Egan Bernal
Colombia Vs Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Acciones contra los cultivos ilícitos: Meridiano Blu, 9 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 04:48 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 9 de septiembre de 2025:

  • Egan Bernal ganó la etapa 16 en la Vuelta España, pese a los cambios en la organización por protestas pro Palestina.
  • Ataque israelí contra la cúpula de Hamás se produjo en la capital de Qatar y está despertando múltiples reacciones.
  • El presidente de la República, Gustavo Petro, dejó en claro que Colombia no prestará su territorio para posible ataque a Venezuela por parte de EE.UU.
  • Una inspección se adelantada por parte de la Procuraduría en el Ministerio de Defensa por incumplimiento de un contrato para la reparación de helicópteros MI-17.
  • Tras 3 día de cierre de la Vía Bogotá-Villavicencio, se está generando incremento en los precios de los alimentos.
  • Balance de las operaciones por parte de la Fuerza Pública, en Antioquia, dejó un soldado herido en combate y cuatro laboratorios de coca destruidos.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos