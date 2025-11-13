Bombardeo en Arauca contra disidencias: 13 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 13 de noviembre de 2025:



Hoy se cumplen cuatro décadas de la tragedia de Armero , que acabó con la vida de aproximadamente 25.000 personas

, que acabó con la vida de aproximadamente 25.000 personas César Julio Valencia Copete será el nuevo ministro de Justicia , en remplazo de Eduardo Montealegre.

, en remplazo de Eduardo Montealegre. Hombres armados vestidos de camuflados obligaron a los conductores a detener los vehículos, mientras pintaban grafitis del frente Carlos Patiño.

del frente Carlos Patiño. El precio del dólar continúa bajando, rompiendo récords que no se veían desde abril de 2021 .

. La nueva reforma tributaria fue presentada luego de la aprobación del recorte al presupuesto de 2026.

luego de la aprobación del recorte al presupuesto de 2026. Un estudio reveló que Colombia es el país de la Ocde que tienen menos esperanza de vida .

. La Superintendencia de Salud está estudiando cambiar los agentes interventores de las EPS.

Escuche el programa completo aquí: