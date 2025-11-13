Bombardeo en Arauca contra disidencias: 13 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 13 de noviembre de 2025:
- Hoy se cumplen cuatro décadas de la tragedia de Armero, que acabó con la vida de aproximadamente 25.000 personas
- César Julio Valencia Copete será el nuevo ministro de Justicia, en remplazo de Eduardo Montealegre.
- Hombres armados vestidos de camuflados obligaron a los conductores a detener los vehículos, mientras pintaban grafitis del frente Carlos Patiño.
- El precio del dólar continúa bajando, rompiendo récords que no se veían desde abril de 2021.
- La nueva reforma tributaria fue presentada luego de la aprobación del recorte al presupuesto de 2026.
- Un estudio reveló que Colombia es el país de la Ocde que tienen menos esperanza de vida.
- La Superintendencia de Salud está estudiando cambiar los agentes interventores de las EPS.
