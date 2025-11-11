¿Cae el debate de la reforma a la salud? 11 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 11 de noviembre de 2025:



19 guerrilleros de las disidencias de Iván Mordisco fueron abatidos en un operativo militar por parte del Ejército.

La Dian negó la petición de Ecopetrol y Reficar de reconsiderar las liquidaciones sobre el IVA a la gasolina .

. El presidente de la Comisión Séptima del Senado, Iván Pinto, anunció que el Ministerio de Hacienda no ha entregado el aval fiscal para que la iniciativa de la reforma de la salud siga adelante.

adelante. La Corte Suprema de Justicia ordenó el allanamiento de una de las casas del ministro de Interior, Armando Benedetti , en Puerto Colombia.

, en Puerto Colombia. La familia de Jaime Esteban Moreno, joven estudiante de Los Andes que fue asesinado en pasado 31 de octubre, solició a la fiscalía que s e incluya a Paola Fernández en la investigación .

. Una menor de dos años fue víctima de abuso sexual, presuntamente, en un centro del ICBF, en San Cristobal, Bogotá.

Escuche el programa completo aquí: