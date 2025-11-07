¿Cancelan cobro de retención a Bre-B? 7 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 7 de noviembre de 2025:
- En homenaje a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, se llevó a cabo una ceremonia en el centro de Bogotá.
- El dólar en Colombia se negoció sobre $ 3.766 pesos, una cifra que no se veía desde abril de 2024.
- El gobierno decidió no cobrar la retención en la fuente del 1,5 % en las transacciones digitales con Bre-B.
- En la Calle 26, hacia el Aeropuerto en Dorado, se registran manifestaciones por parte de los sindicatos de la Dian.
- Colombia es el segundo país del mundo con más docentes asesinados y el cuarto con más ataques a la educación, según lo afirmado por la JEP.
- El presidente de la República Gustavo Petro llegará a Santa Marta para participar en la cumbre Celac que se desarrollará durante el fin de semana.
- En antioquia, ofrecen una recompensa por la información del paradero de un hombre que agredió con sevicia a un perro hasta matarlo.
