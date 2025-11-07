¿Cancelan cobro de retención a Bre-B? 7 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 7 de noviembre de 2025:



En homenaje a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, se llevó a cabo una ceremonia en el centro de Bogotá .

. El dólar en Colombia se negoció sobre $ 3.766 pesos , una cifra que no se veía desde abril de 2024.

, una cifra que no se veía desde abril de 2024. El gobierno decidió no cobrar la retención en la fuente del 1,5 % en las transacciones digitales con Bre-B.

en las transacciones digitales con Bre-B. En la Calle 26, hacia el Aeropuerto en Dorado, se registran manifestaciones por parte de los sindicatos de la Dian .

. Colombia es el segundo país del mundo con más docentes asesinados y el cuarto con más ataques a la educación, según lo afirmado por la JEP.

y el cuarto con más ataques a la educación, según lo afirmado por la JEP. El presidente de la República Gustavo Petro llegará a Santa Marta para participar en la cumbre Celac que se desarrollará durante el fin de semana.

que se desarrollará durante el fin de semana. En antioquia, ofrecen una recompensa por la información del paradero de un hombre que agredió con sevicia a un perro hasta matarlo.

Escuche el programa completo aquí: