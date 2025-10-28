Continúa dilatándose la reforma a la Salud: 28 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 28 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 28 de octubre de 2025:
- El devastador huracán Melissa tocó tierra en las islas de Jamaica. Más de un millón de personas se encuentran sin servicio de energía.
- El deslizamiento de una montaña por las intensas lluvias dejó al menos cuatro muertos en Dabeiba.
- Las Fuerzas Militares de Estados Unidos han realizado nuevos bombardeos a cuatro lanchas en el Océano Pacífico.
- Al menos tres bombardeos se registraron en la Franja de Gaza luego de que el primer ministro de Israel anunciara que Hamás incumplió con el acuerdo de cese al fuego.
- El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió ante los ataques por parte de las Fuerzas Militares de Estados Unidos en el Pacífico.
- El ministerio de Salud expidió un decreto que legaliza la venta de cannabis psicoactivo con fines médicos.
- El debate de la reforma a la salud quedó aplazado hasta que no se ratifique la Ley de financiamiento.
Escuche el programa completo aquí: