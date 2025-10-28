Continúa dilatándose la reforma a la Salud: 28 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 28 de octubre de 2025:



El devastador huracán Melissa tocó tierra en las islas de Jamaica . Más de un millón de personas se encuentran sin servicio de energía.

. Las Fuerzas Militares de Estados Unidos han realizado nuevos bombardeos a cuatro lanchas en el Océano Pacífico .

. Al menos tres bombardeos se registraron en la Franja de Gaza luego de que el primer ministro de Israel anunciara que Hamás incumplió con el acuerdo de cese al fuego.

. El ministerio de Salud expidió un decreto que legaliza la venta de cannabis psicoactivo con fines médicos .

. El debate de la reforma a la salud quedó aplazado hasta que no se ratifique la Ley de financiamiento.

