Continúa dilatándose la reforma a la Salud: 28 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 28 de octubre de 2025:

  • El devastador huracán Melissa tocó tierra en las islas de Jamaica. Más de un millón de personas se encuentran sin servicio de energía.
  • El deslizamiento de una montaña por las intensas lluvias dejó al menos cuatro muertos en Dabeiba.
  • Las Fuerzas Militares de Estados Unidos han realizado nuevos bombardeos a cuatro lanchas en el Océano Pacífico.
  • Al menos tres bombardeos se registraron en la Franja de Gaza luego de que el primer ministro de Israel anunciara que Hamás incumplió con el acuerdo de cese al fuego.
  • El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió ante los ataques por parte de las Fuerzas Militares de Estados Unidos en el Pacífico.
  • El ministerio de Salud expidió un decreto que legaliza la venta de cannabis psicoactivo con fines médicos.
  • El debate de la reforma a la salud quedó aplazado hasta que no se ratifique la Ley de financiamiento.

Escuche el programa completo aquí:

