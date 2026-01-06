Crisis de orden público en el Catatumbo: 6 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 6 de enero de 2026:
- En zona rural de Tibú, en inmediaciones de la frontera con Venezuela, 5 integrantes de la Policía Nacional fueron secuestrados.
- En Cartagena, 2 policías que estaban sentados en un restaurante fueron asesinados por miembros de las disidencias de 'alias Calarcá'.
- Diosdado Cabello dijo que van a "rescatar" a Nicolás Maduro de la cárcel de Nueva York en la que se encuentra detenido.
- La televisión cubana confirmó las identidades de los 32 soldados de su Ejército murieron en la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolas Maduro.
- Delcy Rodríguez, nueva presidenta interina de Venezuela, ratificó al general Gustavo González como comandante de la Guardia de Honor Presidencial.
