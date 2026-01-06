Crisis de orden público en el Catatumbo: 6 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 6 de enero de 2026:



En zona rural de Tibú, en inmediaciones de la frontera con Venezuela, 5 integrantes de la Policía Nacional fueron secuestrados .

. En Cartagena, 2 policías que estaban sentados en un restaurante fueron asesinados por miembros de las disidencias de 'alias Calarcá'.

por miembros de las disidencias de 'alias Calarcá'. Diosdado Cabello dijo que van a "rescatar" a Nicolás Maduro de la cárcel de Nueva York en la que se encuentra detenido.

de la cárcel de Nueva York en la que se encuentra detenido. La televisión cubana confirmó las identidades de los 32 soldados de su Ejército murieron en la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolas Maduro.

de su Ejército murieron en la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolas Maduro. Delcy Rodríguez, nueva presidenta interina de Venezuela, ratificó al general Gustavo González como comandante de la Guardia de Honor Presidencial.

Escuche el programa completo aquí: