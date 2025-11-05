Crisis en el sistema de salud: 5 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 5 de noviembre de 2025:
- El presunto implicado en el asesinado del joven Jaime Esteban Moreno, Juan Carlos Suárez, no aceptó cargos en la audiencia de imputación.
- Se registró un grave accidente en la vía Bogotá-Girardot, que dejó dos muertos y siete heridos.
- En el municipio de Vélez, en Santander, una falla geológica generó afectaciones en varios kilómetros de una carretera principal.
- Avanza la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, donde, de los folios entregados por la Fiscalía, solo se tendrán en cuenta dos declaraciones juramentadas.
- El Consejo de Estado negó una de las tres demandas por pérdida de envestidura contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico David Racero.
- Bernardo Camacho, superintendente Nacional de Salud, recibió una advertencia por parte del Ministerio de Salud por posible conflicto de intereses.
