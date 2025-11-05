Crisis en el sistema de salud: 5 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 5 de noviembre de 2025:



El presunto implicado en el asesinado del joven Jaime Esteban Moreno, Juan Carlos Suárez, no aceptó cargos en la audiencia de imputación.

Se registró un grave accidente en la vía Bogotá-Girardot , que dejó dos muertos y siete heridos.

, que dejó dos muertos y siete heridos. En el municipio de Vélez, en Santander, una falla geológica generó afectaciones en varios kilómetros de una carretera principal.

principal. Avanza la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, donde, de los folios entregados por la Fiscalía, solo se tendrán en cuenta dos declaraciones juramentadas .

. El Consejo de Estado negó una de las tres demandas por pérdida de envestidura contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico David Racero.

por pérdida de envestidura contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico David Racero. Bernardo Camacho, superintendente Nacional de Salud, recibió una advertencia por parte del Ministerio de Salud por posible conflicto de intereses.

Escuche el programa completo aquí: