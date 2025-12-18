Detalles en caso de Gilberto Jesús Calao: 18 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 18 de diciembre de 2025:
- En el caso del escándalo de corrupción de la UNGRD, el Tribunal Superior de Bogotá decidió enviar a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
- Las autoridades revelaron el modus operando que habrían utilizado los responsables del ataque terrorista en el barrio Mariano Ramos, al sur de Cali.
- El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, dio detalles del atentado ocurrido el pasado 16 de diciembre en la ciudad.
- El Director de la Dian en el municipio de Tuluá Gilberto Jesús Calao, asesinado por sicarios, habría recibido amenazas de muerte.
- Se conoció la identidad de los dos responsables de la toma violenta al municipio de Buenos Aires, Cauca.
- Se investigan las causas de la extraña muerte de la jueza Vivian Polanía, quien fue hallada sin vida en su apartamento en Cúcuta.
