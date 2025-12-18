Detalles en caso de Gilberto Jesús Calao: 18 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 18 de diciembre de 2025:



En el caso del escándalo de corrupción de la UNGRD, el Tribunal Superior de Bogotá decidió enviar a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco .

. Las autoridades revelaron el modus operando que habrían utilizado los responsables del ataque terrorista en el barrio Mariano Ramos, al sur de Cali.

al sur de Cali. El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García , dio detalles del atentado ocurrido el pasado 16 de diciembre en la ciudad.

, dio detalles del atentado ocurrido el pasado 16 de diciembre en la ciudad. El Director de la Dian en el municipio de Tuluá Gilberto Jesús Calao, asesinado por sicarios, habría recibido amenazas de muerte .

. Se conoció la identidad de los dos responsables de la toma violenta al municipio de Buenos Aires , Cauca.

, Cauca. Se investigan las causas de la extraña muerte de la jueza Vivian Polanía, quien fue hallada sin vida en su apartamento en Cúcuta.

