Efectos del alza desproporcionada del mínimo: 2 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 2 de enero de 2026:



Tras el anuncio del decreto del aumento del salario mínimo, varios sectores se han pronunciado en contra del alza del 23 % .

. Un grave accidente se registró en Sabanalarga, Antioquia, donde 18 personas resultaron heridas tras el volcamiento de un bus de servicio público .

. El Distrito publicó un proyecto de decreto en el que la tarifa de TransMilenio pasaría de $ 3.200 a $ 3.550 pesos en 2026 .

. Tras el incremento del salario mínimo para 2026, independientes y contratistas denuncian preocupaciones por el valor del pago de sus prestaciones sociales.

En Bello, Antioquia, autoridades no han conseguido apagar un fuerte incendio forestal en el cerro Quitasol .

. Mas de 30 familias en el sector el Pondaje, al oriente de Cali, quedaron sin vivienda tras un incendio estructural registrado el pasado 1 de enero.

