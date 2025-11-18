Especial, ¿por qué quiere ser presidente? 18 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 18 de noviembre de 2025:



En Meridiano Blu, se debatió con los precandidatos presidenciales Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga acerca de sus propuestras de gobierno en materia de seguridad, economía, salud y sus alianzas políticas.

En Silvania, Cundinamarca, una creciente se llevó a una camioneta con una familia entera dentro. Múltiples familias continúan afectadas por la emergencia.

El Gobierno Nacional continúa defendiendo los bombardeos contra campamentos de las disidencias de las Farc.

