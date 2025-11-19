Este sería el salario mínimo para 2026: 19 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 19 de noviembre de 2025:



En Jambaló, Cauca, se registraron graves ataques contra la estación de policía por parte de las disidencias de 'Iván Mordisco' .

. El hijo del cantante Giovanny Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado entre las ciudades de Popayán y Cali sobre la vía Panamericana.

entre las ciudades de Popayán y Cali sobre la vía Panamericana. En el Congreso de la República, se adelanta un debate de control político al gobierno por cuenta de los bombardeos contra grupos ilegales en los que, al menos, 42 menores de edad han perdido la vida.

en los que, al menos, 42 menores de edad han perdido la vida. En La Calera, Cundinamarca, manifestantes bloquean la vía que comunica a Bogotá con el municpio debido a una actualización catastral que se implementará en el sector.

debido a una actualización catastral que se implementará en el sector. El próximo viernes habrá una primera reunión de la mesa tripartita para definir el cronograma de concertación salarial para 2026.

para 2026. En Bogotá, estudiantes de la Universidad Distrital se encuentran en manifestaciones en las sedes de La Macarena, Bosa y Tecnológica.

Escuche el programa completo aquí: